Мы предоставляем высококачественное распознавание речи (на уровне или лучше решений других игроков) компаниям с большим голосовым потоком в

бизнес-процессах: колл-центры, банки, ритейл, такси и др.

Наши модели просты, эффективны в работе, могут решать сопутствующие задачи