Распознаем аудио файл и переведем в текст
После успешной загрузки вы получите текст на почту
Требования к файлу: речь на русском языке, < 60 мин , < 100 Мб
до 1 файлов
Добавить файл или перетащить файл сюда
Поддерживаем форматы: mp3, wav, opus - ogg opus, ogg - ogg vorbis, flac, aiff, aac, m4a
Попробовать распознать мою речь
Рекомендуется говорить не более 20 секунд
Зажмите кнопку
Начинайте говорить, а мы распознаем
Идет запись голоса...
говорите
Идет обработка
Вскоре вы увидите результат
Результат
Зачем переводить аудио в текст?
Silero
Независимая компания, не аффилированная
с корпорациями, технологическими гигантами
и государством.
Мы предоставляем высококачественное распознавание речи (на
уровне или лучше решений других игроков) компаниям с большим голосовым потоком в
бизнес-процессах: колл-центры, банки, ритейл, такси и др.
Наши модели просты, эффективны в работе, могут решать сопутствующие задачи
Мы поддерживаем
Русский
Английский
Немецкий
Испанский
Скоро
Французский
Скоро
Итальянский
Скоро
Польский
Скоро
Чешский
Проблемы
Которые мы видим и хотим решить
Масштабное использование
Технология распознавания речи для решения реальных задач бизнеса, сегодня все еще встречается редко, хотя технология в той или иной форме присутствует на рынке уже несколько десятилетий.
Существующие решения
Зачастую не обобщаются на разные домены и имеют определенные барьеры при запуске или недоступны для on-premise инсталляции.
Технологические гиганты
Решения нацелены на
B2C-экосистему с целью сбора данных и продажи таргетированной рекламы, таким образом, их решения предвзяты не в пользу B2B клиента.
B2C-экосистему с целью сбора данных и продажи таргетированной рекламы, таким образом, их решения предвзяты не в пользу B2B клиента.
Контакты
Вы всегда можете связаться с намиhello@silero.ai